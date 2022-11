ilGiornale.it

Se siamo in auto, non dimentichiamo di sintonizzarci sui canali Radio Rai , dove potremo... Lo stesso, ovviamente, vale anche se siamo noi tallonati da un veicolo: nonfarsi prendere ...trovare il giusto equilibrio, ma chi si ostinerà a contrastare la flessibilità rischia di ... dagli strumenti alla trasmissione, fino a partner in grado dii clienti, consigliarli e ... "Bisogna ascoltare i giovani per dare risposte migliori" Questo è un segnale molto positivo. I giovani hanno consapevolezza, hanno grandi capacità, hanno voglia di essere ascoltati e anche di capire e di essere informati. Quando riusciamo a raggiungerli, i ...