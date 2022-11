Tlc | Urso e Butti | «Entro l’anno il governo valuterà le soluzioni per la Rete Unica»

(Di martedì 29 novembre 2022) «Ilha svolto in queste settimane ampi e doverosi approfondimenti ed interlocuzioni con i principali soggetti coinvolti nello strategico dossier sulla “” culminati nell’incontro svolto ieri a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali». È quanto si legge in una nota del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoe del sottosegretario per l’Innovazione Alessio. Istituito il tavolo di lavoro per laNazionale «Tenendo conto delle priorità di valorizzare le risorse umane di Tim e dar attuazione ad una efficiente e capillareNazionale a controllo pubblico – prosegue il comto -, ilintende promuovere un tavolo di lavoro cheil 31 dicembre possa contribuire ...

