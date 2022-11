Test | Quale partner attrai?

(Di martedì 29 novembre 2022) Recita un antico proverbio: “Chi si somiglia si piglia“. Ma un altro modo di dire afferma: “Gli opposti si attraggono”. L’antica saggezza popolare non sbaglia mai, si dice. Ma qui siamo in presenza di due perle di saggezza palesemente in conflitto: ci si innamora di chi è simile a noi o di chi è del tutto diverso? “La virtù sta nel mezzo”, sentenzia un motto che risale al Medioevo. Allora se ne deduce che, nella legge dell’attrazione, valgono ambedue le ose: siamo attratte da chi ci assomiglia nel carattere, nei gusti, nel modo di affrontare la vita. Ma ci piace anche chi è totalmente differente da noi perchè ci stuzzica, ci intriga. E lo stesso vale nella direzione contraria: gli uomini che incontriamo vengono colpiti da qualcosa che sentono in noi in cui possono riconoscersi, ma anche per i tratti della nostra personalità che percepiscono opposti alla loro e che quindi li ...

Quotidiano Sanità

... attiva dal 1° novembre 2022 e il "Progetto Salute Donna", con ilsono state stanziate risorse per rimborsare esami diagnostici (Pap, Ecografie transvaginali, Ecografie mammarie, ...Eventuali cali fino a 41 - 42 euro sono possibili per un nuovodella base del citato canale: ... per target negativi a 35 - 36 euro almeno (livello in corrispondenza delsi posiziona la ... Tumore prostata. Primi risultati promettenti per sperimentazione di un nuovo test sulle urine che utilizza un “naso elettronico” Giovedì la Fiorentina giocherà l'amichevole in casa dell'Arezzo che non sta attraversando certo il momento migliore. Il brutto ko per 3-0 in casa dell'OstiaMare ha ...Il procuratore di Reggio Emilia: "Il contesto in cui il corpo è stato ritrovato e anche qualche elemento peculiare già consentono di formulare una probabilità di identificazione, ma la prova regina è ...