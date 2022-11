Selvaggia Lucarelli contro Sara Di Vaira è stata l’unica a non farmi le condoglianze

è più agguerrita che mai. Nelle scorse ha confessato il fatto che una persona del cast fisso di Ballando non le fatto le condoglianze.continua ad essere al ...Tutti contro, non vuoi a Ballando con le stelle, ma anche fuori. Luciano Cannito si è scagliato contro la giornalista definendola 'Celentano dei poveri'.è un personaggio ...Selvaggia Lucarelli è più agguerrita che mai. Nelle scorse ha confessato il fatto che una persona del cast fisso di Ballando non le fatto le condoglianze. Selvaggia Lucarelli continua ad essere al cen ...Tutti contro Selvaggia Lucarelli, non vuoi a Ballando con le stelle, ma anche fuori. Luciano Cannito si è scagliato contro la giornalista definendola "Celentano dei poveri". Selvaggia Lucarelli è un p ...