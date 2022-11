Saman Abbas | la conferma sul corpo estratto dal casolare

(Di martedì 29 novembre 2022), nuove rivelazioni sultrovato sepolto in un campo a Novellara. Nella notte scorsa è statoilsepolto sotto due metri di terra.era scomparsa il 30 aprile 2021 da dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Nelle settimane scorse era stato arrestato il padre. “La speranza è che la giustizia faccia il suo corso e che i colpevoli abbiano la giusta e dura condanna per ciò che hanno fatto” diceva all’AdnKronos l’Imam di Catania, Abdelhafid Kheit, dopo l’arresto di Shabbar. “Anche l’arresto ha la sua rilevanza a livello diplomatico – aggiunge infine l’Imam che è anche Presidente della Comunità islamica in Sicilia – dimostrando la collaborazione tra i servizi Italiani e quelli Pakistani”. “Con ...

commenta Il corpo trovato nel casolare vicino a Novellara è quello diPer la Procura di Reggio Emilia non ci sono dubbi. Le telecamere di 'Mattino Cinque News' hanno ripreso il momento dell'esumazione del corpo che si presume essere della diciottenne di ...... ai microfoni della Tgr Rai Emilia Romagna e di Telereggio, al termine delle operazioni di recupero del corpo che si ritiene essere dila ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 a ...Il corpo trovato nel casolare vicino a Novellara è quello di Saman Abbas Per la Procura di Reggio Emilia non ci sono dubbi. Le telecamere di "Mattino Cinque News" hanno ripreso il momento del ...Dopo 575 giorni dalla notizia della scomparsa del 30 aprile del 2021, i resti umani ritrovati nei pressi del casolare di via Reatino a Novellara, in provincia di Reggio ...