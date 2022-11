(Di martedì 29 novembre 2022) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #ischia #casamicciola #terme #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Riformista

Ora bisognerà stabilire nuovo presidente, possibiliclamorosi e chiarire la questione della direzione sportiva, insieme alle strategie di mercato. Nuovo presidente Juve: Exor annuncia Ferrero.Questo risultato non è ottenibile con l'attuale suddivisione per assessorati, gelosi delle loro competenze e legati aielettorali; assessorati che producono un'amministrazione a compartimenti ... La sinistra ritorni a fare la sinistra tra la gente Segnata dai fortunati ritorni di Pascal Siakam e Scottie Barnes, Toronto in back-to-back trionfa sui due lati del campo contro i Cavaliers che vanno sotto due volte fino al 36-36 di ...Il comitato: "Cittadini e altri commercianti hanno il diritto di conoscere legittimità dell'occupazione degli spazi" ...