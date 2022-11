Mosca rinvia i colloqui con gli USA sul disarmo nucleare

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi ancheinfiamma lo scontro nel Kosovo Kosovo, guerra delle targhe: il governole multe ......fatto che il ritiro ordinato questa settimana implica più di un problema pere non solo in termini di immagine o propaganda. Per quanto riguarda le operazioni, l'arretramento come minimo...Mosca rinvia i colloqui con gli USA sul trattato START per il disarmo nucleare. Il rinvio dei colloqui arriva mentre le relazioni tra i due paesi sono al livello più basso dalla Guerra Fredda. Il ...Dopo l'appello del Vaticano, Francesco sottolinea: "Ucraini martiri". Ira del Cremlino, che diserta il vertice sul nucleare ...