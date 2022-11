Manuela Arcuri | i sacrifici di mamma Nella fatti per aiutarla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 novembre 2022) La prima ospite di Oggi è un altro giornopuntata del 29 novembre 2022 è. Per lei c’è una bellissima sorpresa,. E’ in collegamento da casa, bella come la figlia, sorridente, felice per il percorso della sua Manu ma confida che per lei l’impegno è stato gravoso. La madre diracconta che il sogno di sua figlia è sempre stato quello di entrare a fare parte del mondo dello spettacolo, di recitare. “E’ stato per me un impegno molto gravoso accompagnarla sempre per questa carriera, me lo chiese lei di starle vicino perché voleva provarci e ho cominciato anche io un po’ alla volta a capi re questo mondo. Ci sono riuscita ma anche io ho fatto degli sbagli ma per amore di una figlia si fa”. Serena Bortone curiosa chiede alla ...