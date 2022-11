Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 29 novembre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 29 novembre 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 26, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (100) 50 (88) 81 (85) 87 (65) 64 (54) Cagliari: 54 (100) 14 (69) 15 (65) 43 (63) 40 (54) Firenze: 82 (74) 49 (60) 26 (49) 57 (48) 81 (48) Genova: 24 (122) 61 (58) 47 (49) 62 (48) 71 (46) Milano: 59 (154) 75 (98) 11 (93) 46 (90) 72 (88) Napoli: 79 (79) 42 (76) 24 (73) 87 (61) 50 (59) Palermo: 6 (64) 85 (63) 71 (63) 45 (60) 12 (53) Roma: 23 (99) 66 (71) 31 (61) 55 (54) 20 (52) Torino: 47 (62) 77 ...

Estrazionidi oggi, martedì 29 novembre 2022 Nella giornata di oggi, 29 novembre, come ogni martedì si procede alla prime estrazioni della settimana die 10eLotto. Il jackpot dei record alsale a 317.200.000 euro per la sestina vincente. In attesa di conoscere i numeri vincenti, che verranno estratti a partire dalle ......PRECEDENTE Ritrovato il corpo di Saman Abbas con gli stessi abiti Ultime notizie Attualità Ritrovato il corpo di Saman Abbas con gli stessi abiti 28 Novembre Estrazioni del, dele ...Nella serata di oggi, martedì 29 novembre, si conosceranno i numeri vincenti. E per i giocatori questo Natale le possibilità aumentano ...Diretta estrazione VinciCasa del 27 novembre 2022 aggiornando la schedina: verifica quali sono i numeri vincenti di oggi, quote e premi. Anche di domenica si tiene l’appuntamento con la dea bendata e ...