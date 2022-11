Agenzia ANSA

Non possiamo permettere adi rubare il nostro Natale", ha detto il sindacoVitali Klitschko in un'intervista all'agenzia di stampa Rbc - Ucraina. "Nonostante le opinioni diverse e di ......più lontana ed assomiglia sempre più ad un miraggio la possibilità di arrivare ad una pace tra...dice sì al Papa: come può finire la guerra In attesa che si riesca arrivare ad una stretta di ... Kiev, 'Putin non ci ruberà il Natale, alberi dappertutto' Un civile è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti negli attacchi russi di ieri in Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo ...Vladimir Putin vuole usare l'inverno come arma e dobbiamo prepararci a nuovi attacchi, ecco perché abbiamo dato all'Ucraina sistemi di difesa aerea addizionali e mi aspetto che il messaggio qui a… Leg ...