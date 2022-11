Infanzia | una rete “a maglie strette” per contrastare abusi e disagio

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia ci sono circa 9 milioni di minori e di questi il 9% subisce maltrattamenti, di cui l'85% psicologici, 10% fisici e 3% sessuali. Dati allarmanti che si sono ulteriormente aggravati dopo l'inizio della pandemia. Glisui minori non si possonose affrontati da una sola prospettiva. Le competenze di medici, psicologi, pedagogisti, educatori, forze dell'ordine, magistrati e di altre figure che vengono a contatto con gli adolescenti, possono coalizzarsi per creare unacoordinata e a “” a supporto della famiglia e della scuola per prevenire e intercettare precocemente ogni forma di. E' questa la proposta centrale lanciata oggi dal primo incontro “bruciata. Aiutiamoli a sorridere”, organizzato ...

la Repubblica

...importante sostenere progetti che sradichino le discriminazioni di genere sin dalla prima, ... Le donne sonoforza trainante nel contribuire al cambiamento sociale e nell'educare i cittadini ...... che rappresentaconquista civile per la nostra regione e un riferimento istituzionale, assieme al Garante per l'e l'Adolescenza, Cav. Antonio Marziale,speranza per migliaia di ... Le culle della diseguaglianza: se un bambino al Sud rischia di più che al Nord ROMA (ITALPRESS) – In Italia ci sono circa 9 milioni di minori e di questi il 9% subisce maltrattamenti, di cui l’85% psicologici, 10% ...Grazie ai fondi del PNRR cinque progetti in Provincia di Ragusa (sui nove presentati) vedranno la luce nei prossimi mesi. Cinque progetti che riguardano le famiglie ed in particolare i più piccoli vis ...