Charlene di Monaco scandalizza | la verità su Alberto in un libro

(Di martedì 29 novembre 2022)dipotrebbe fare come Harry e rivelare i retroscena di Palazzo in un’autobiografia. Non avrebbe bisogno di un prestanome per pubblicare unsulla sua vita matrimoniale. Ormai i tempi sono cambiati e anche le Principesse sono più libere di fare quello che vogliono. Certo è da capire sesarebbe contento che i dettagli della sua relazione e le tensioni di Corte vengano esposti sotto gli occhi del mondo intero.disi comporta come Harry A rivelare la possibilità chedipossa scrivere un’autobiografia è l’esperto in questioni reali, Thomas Pernette, autore di Altesses en détresse, che in una lunga intervista a Gala fa il punto sulle Famiglie Reali, compresa quella di. ...

Le cose non si mettono bene per Carolina di: se nel Principato in molti non nutrono più simpatia per lei, per la (presunta) guerra fatta alla cognata, la Principessa, ora rischia anche di perdere ricchezze e un titolo al quale ...Wittstock bella e algida. Ma con Alberto diora sembrano più uniti - guarda I PREPARATIVI PER LA GRANDE FESTA - Intanto, fervono già i preparativi per una festa prolungata, in più ...Voir toutes les vidéos de Albert de Monaco 22 Oct Charlene de Monaco : Ses jumeaux Gabriella et Jacques "grandissent si vite", un détail saute aux yeux des fans 21 Oct "Dégradant ! Humiliant !Charlene di Monaco potrebbe raccontare la sua verità sul suo matrimonio con Alberto e sulle tensioni di Palazzo in un’autobiografia. Sull’esempio di Harry.