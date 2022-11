Autostrade | sciopero di 72 ore delle aree di servizio

Quotidiano di Sicilia

e ferrovie Lodi 24 ore per i lavoratori delleinizierà in anticipo dalla sera prima: dalle 22.00 del 1° dicembre fino alle 22.00 del giorno successivo. Stessa ......generale intercategoriale nazionale di 24 ore. Sono interessati tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti e la logistica, dalle... Autostrade, gestori aree di servizio in sciopero per 72 ore Le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa hanno proclamato uno sciopero delle aree di servizio autostradali di 72 ore consecutive, dalle ore 22 di m ...Per il prossimo venerdì, 2 dicembre, è indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà enti pubblici e privati.