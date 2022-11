Autostrade | sciopero 72 ore aree servizio dal 13 al 16 12

Le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa hanno proclamato unodelle aree di servizio autostradali di 72 ore consecutive, dalle ore 22 di martedì 13, alla stessa ora di venerdì 16 dicembre prossimo. . 29 novembre 2022Dalle 22 di martedi' 13 dicembre alla stessa ora di venerdi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - , 29 nov - Le aree di servizio autostradali rimarranno chiuse perper 72 ore consecutive, dalle ore 22:00 di martedi' 13 dicembre, alla stessa ora di venerdi' 16 dicembre prossimo. Lo hanno annunciato in una nota congiunta Faib, Fegica ed Anisa, i sindacati ...I confederali alle prese con una reazione contro la legge di Bilancio. Landini spinge per la mobilitazione (con ipotesi 13 o 15 dicembre), Bombardieri apre mentre Sbarra chiede responsabilità. Faib, F ...Le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa hanno proclamato uno sciopero delle aree di servizio autostradali di 72 ore consecutive, dalle ore 22 di m ...