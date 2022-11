Ascoli Vs Como | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 29 novembre 2022) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I marchigiani cercano punti preziosi per emtrare nei playoff, i lariani per uscire dai bassifondi della classifica.Vssi giocherà domenica 4 dicembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Del Duca.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? QUII bianconeri sono al nono posto con 20 punti, a ridosso della zona playoff. Nelle ultime cinque gare sono arrivati due vittorie, due pareggi e una sconfitta, ma l’obiettivo playoff è comunque sempre alla portata. QUII lariani stazionano al penultimo posto con 14 punti, ma le prestazioni fin qui fornite autorizzano ancora a sperare. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, segno di una ...

Diretta Ascoli-Como: dove vederla in tv e live streaming Ascoli e Como si troveranno di fronte per la sedicesima volta in campionato allo stadio "Del Duca" nel match in programma Domenica 4 Dicembre alle ore 15 per la quindicesima giornata d'andata di Serie ...E' ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di domenica prossima col Como. Seduta defaticante.