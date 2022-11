(Di lunedì 28 novembre 2022) La politica della 'tolleranza zero' al, perseguita con tenacia e ostinazione in quasi tre anni di pandemia, si e' trasformata in un pericoloso boomerang per la leadership cinese. Le migliaia di ...

Durante la protesta di sabato sera a Shanghai si è sentito, invece, gridare apertamente slogan come ' Xi Jinping,' e ' Partito comunista,'. Sembrava impossibile fino a poco ... "Xi dimettiti", esplodono le proteste anti-covid in Cina - Mondo Ira e scontri per le restrizioni senza fine. Arrestato anche un giornalista della "Bbc" Da Shanghai a Nanchino, da Pechino a Wuhan. La Cina si ribella alla politica «zero-Covid» del regime, che da tre ... La Cina e la strategia di controllo Covid zero - Sono un caso inedito le proteste scoppiate in Cina contro le restrizioni per il Covid. Anche perché sono sempre più numerose.