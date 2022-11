Volandri | ' Sinner - Berrettini in doppio? Li proverò Ma giù le mani dai miei azzurri'

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Davis, il c.t. analizza le prospettive degli. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

... e il 1981 con le nascite di Paolo Lorenzi, Potito Starace e Filippo. Le annate peggiori ... Fognini 18,23, Sonego 34, Travaglia 69, Caruso 87, Musetti 90, Mager 91, Cecchinato 93 e ...Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Davis, il c.t. analizza le prospettive degli azzurri. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade ...La scelta di schierare Berrettini al fianco di Fognini nella semifinale di Davis Italia-Canada sembrava obbligata a causa dell’infortunio di Bolelli ...Sinner costretto a pagare pegno davanti a tutti: ecco cosa è successo al tennista altoatesino in questo lungo weekend.