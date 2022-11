Un hacker ha messo in vendita 500 milioni di numeri di cellulare di utenti di WhatsApp

Glihanno quindiin vendita online il database ottenuto dal furto , smerciando pacchetti dati in tutto il mondo. Ma quanto vale un singolo numero di telefono Il prezzo per i 32 milioni ...... specializzato in sicurezza informatica, ha scoperto che un database contenente i numeri di quasi 500 milioni di utenti WhatsApp è stato recentementein vendita su un forum dinel dark ...Un recente attacco hacker ha permesso ai cybercriminali di rubare oltre 500 milioni di numeri di telefono WhatsApp. Ecco quattro semplici consigli per prevenire fughe di dati e attacchi.Gli hacker di Postepay sono sempre in agguato. Le nuove truffe online minacciano i conti di tutti gli utenti Avere una Postepay significa avere uno strumento molto vantaggioso a propria disposizione p ...