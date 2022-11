Ultime Notizie Roma del 28-11-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 novembre 2022)dailynews radiogiornale la ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione bilancio dei morti sale il corpo di Michele Monti 15 anni è stato rinvenuto questa mattina per il terzo giorno si continua a scavare per cercare i dispersi dopo la frana che sabato ha travolto tutto nel comune di Casamicciola Terme dopo l’identificazione del primo corpo quello di Eleonora sirabella Ieri ne sono stati trovati altri sei un intera famiglia ha perso la vita Maurizio Scotto Giovanna Mazzella il figlio Giovan Giuseppe Di appena 22 quarti anche due bambini Francesco Monti di 11 anni la sorellina Teresa ti sei questa mattina è stato trovato il corpo di Michele 15 anni il più grande dei tre recuperato anche il cadavere di una donna di nazionalità bulgara di 58 anni le ricerche sono andata avanti per tutta la notte poi seguiranno oggi ad ...