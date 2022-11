“Telecomando io!” | cosa vale davvero la pena vedere stasera in tv

(Di lunedì 28 novembre 2022) News Tv.in tv 28 novembre 2022. Ultimo lunedì di novembre che sadi inverno ma quel tanto che basta per iniziare ad assaporare l’atmosfera natalizia. Le temperature si stanno sempre più abbassandosi e la voglia di rimanere nelle mura domestiche è tanta. Se aggiungiamo a tutto questo un bel film o uno show che ci piace particolarmente ecco che la serata perfetta è davanti a voi. Il problema, però, è che molti di voi quasi sicuramente non sapràguardare in televisione. Anziché perdere infiniti minuti a fare zapping senza una meta ben precisa, vi consigliamo di leggere questo articolo. La nostra rubrica, “io!“, si propone ogni giorni di fornirvi ben tre consigli suin ...

HDblog

gli dico di andare avanti. Camminiamo fin davanti allo stadio, Corpo mi fa cadere in terra per indicarlo. "È gigante", dice. "Dove mi trovo". Apro la macchina con il. "Ti devo portare ...... come un. Come vi ho accennato all'inizio dell'articolo, la principale novità consiste ...stesso quando devo andare al negozio sotto casa per fare la spesa non porto lo smartphone con me, ... Nokia Streaming Box 8010 ufficiale: migliora, e il prezzo non va fuori controllo