Svimez | Sud in recessione nel 2023 | Pil -0 | 4% Si riallarga la forbice col Nord Mezzo milione di nuovi poveri

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nelil Pil meridionale rischia di contrarsi fino a -0,4%, mentre quello del Centro-, pur rimanendo positivo a +0,8%, dovrebbe segnare un forte rallentamento rispetto al 2022. Il dato medio italiano dovrebbe attestarsi invece intorno al +0,5%. E’ la stima contenuta nel Rapporto2022, giunto alla sua 49esima edizione, presentato alla Camera dei deputati. Secondo lo studio, nel 2022 il Pil dovrebbe crescere del 3,8% a scala nazionale, con ilgiorno (+2,9%) distanziato di oltre un punto percentuale dal Centro-(+4,0%). Il nuovo shock – spiega– ha cambiato il segno delle dinamiche globali (rallentamento della ripresa; comparsa di nuove emergenze sociali;rischi operativi per le imprese), interrompendo il percorso di ripresa nazionale ...

Oltre 760.000 potenziali nuovi poveri di cui mezzo milione solo al. È lo scenario delineato nel Rapporto2022. Uno scenario che delinea una recessione nel 2023. Addio dunque a un processo di ripresa economica che abbracci tutto il territorio nazionale. Il ...... penalizzando soprattutto le famiglie e le imprese meridionali, dovrebbero riaprire la forbice di crescita del PIL tra Nord e. Secondo le stime, il PIL dovrebbe crescere del +3,8% a scala ...Il Rapporto Svimez 2022 tratteggia un 2023 particolarmente duro per famiglie e imprese del Sud. Il caro bollette pesa infatti sullo sviluppo e la vita quotidiana nel Mezzogiorno. A causa ...