Raid vandalico a Ponte San Pietro | imbrattate con scritte no vax le sedi di Cisl | Cgil e Ats

(Di lunedì 28 novembre 2022)Sannotturno aSandove ignoti hanno imbrattato con vernice rossa lelocali die Ats, lasciando pochi dubbi sulla matrice dell’attacco. I vandali, infatti, si sono firmati con l’ormai noto simbolo formato da due V incrociate, identificativo utilizzato dal movimento no-vax denominato ViVi: alladi via Garibaldi a quei loghi hanno abbinato anche le“Traditori” e “Servi Nwo”, richiamando la teoria complottista del “nuovo ordine mondiale”, impresse sulle vetrine degli uffici. Stessa sorte anche per ladi via don Antonio Begnis. All’Ats di via Caironi, invece, l’imbrattamento si è limitato a una doppia V disegnata con vernice spray sulla ...

