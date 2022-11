Putin potrebbe utilizzare Navalny come “merce di scambio”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il presidente russo VladimirAleksejdi”. Ad affermarlo è il braccio destro dell’oppositore russo, Leonid Volkov. Volkov: Mentre prosegue la guerra in Ucraina, le sorti dell’oppositore russo Aleksejsono sempre più incerte.è ora detenuto in modo permanente

La sopravvivenza di Alexei Navalnydipendere dal suo valore per il presidente russo Vladimircome futura "merce di scambio": lo ha detto il suo braccio destro e direttore della sua fondazione anti corruzione, Leonid ...è un bullo. Sta bullizzando un'intera nazione. I suoi obiettivi sono le donne e i bambini dei ... Bono, tra musica e impegno: una carriera in immagini TIINTERESSAREIl presidente russo Vladimir Putin potrebbe utilizzare Aleksej Navalny come “merce di scambio”. Ad afferrarmelo è Volkov.Potrebbe quantomeno esprimere solidarietà a parole a Mosca ... "Concord Management and Consulting Llc", azienda di Evgenij Prigozhin, "il cuoco di Vladimir Putin": milionario della ristorazione ...