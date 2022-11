Meteo Campania | in settimana clima più freddo e nuovo pericolo piogge

(Di lunedì 28 novembre 2022) Secondo le ultime previsioni, da domani è previsto un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il Sud.Duesi cicloni in meno di 7 giorni hanno colpito l`Italia provocando vittime in(2 con il ciclone Poppea e almeno 7 con il ciclone del weekend appena passato). L`Italia sarà

... non a caso è scattata l'allerta. Antonio Sanò , fondatore e direttore de IlMeteo.it , ha ... la Basilicata, lae la Puglia. Piogge abbondanti e anche sotto forma di nubifragio o ...... avevo scritto al prefetto di Napoli, al commissario prefettizio di Casamicciola, al sindaco Manfredi e alla Protezione Civile. Nessuno mi ha risposto. A seguito dell'allertaarancione,...al sindaco Manfredi e alla Protezione Civile Campania. Nessuno mi ha risposto. A seguito dell'allerta meteo arancione, avevo segnalato il pericolo per la popolazione della zona e chiesto la loro ...Al maltempo dei giorni scorsi farà seguito un nuovo ciclone in Italia: gli esperti invitano alla massima attenzione nella giornata di martedì 29.