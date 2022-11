Manovra 2022 | arriva nuova bozza | misure in 156 articoli

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) –ladella legge di bilancio che conta 16 titoli e 156dalleper fronteggiare il caro energia a quelle sul fisco. Opzione donna a 60 anni per caregiver e invalide Proroga di opzione donna per il 2023 con l’obbligo di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un’innalzamento dell’età d’uscita a 60 anni, che viene legata al numero dei figli: è prevista infatti la riduzione di un anno per ogni figlio, fino al massimo di due. Lo prevede l’ultimadella. Il beneficio viene riconosciuto a queste condizioni: per donne che assistono coniuge o parente con handicap; hanno una invalidità civile, superiore o uguale al 74%; sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese con aperto un tavoli di crisi. ...

E' stato introdotto per la prima volta dalla2018 ( articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017 ) e poi prorogato di anno in anno. Per il, il tax credit al 50% era stato ridotto a ...È questa la norma inserita nell'ultima bozza della- suddivisa in 16 capitoli e 156 articoli - attesa in Parlamento e che limita il riconoscimento dell'uscita anticipata a tre categorie : ...(Teleborsa) - Tasse e contributi sociali in aumento nel 2023 per cittadini e imprese: l'anno prossimo lo Stato incasserà 50,6 miliardi di euro in più rispetto al 2022, con le entrate totali che ...Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Domani Carlo Calenda, con la delegazione del Terzo Polo, andrà a presentare le nostre proposte alla presidente Meloni e al ministro Giorgetti. Speriamo che ci ...