Frana Ischia | l’ex 5S Nugnes | “Subii pressioni per mio no a condono”

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nel 2018per il mio no al”. Lo racconta all’Adnkronossenatrice del M5S Paola, ricordando il dibattito parlamentare che quattro anni fa accompagnò l’approvazione del decreto Genova, che conteneva una norma (l’articolo 25) sulla “definizione delle procedure di” apentastellata ricorda un episodio in particolare. “In Commissione fui circondata dai miei ex colleghi del Movimento. Avevo presentato un emendamento soppressivo, volevano indurmi a votare contro. Nessuno volle ascoltare le mie spiegazioni tecniche sulla gravità dell’articolo 25”, prosegue. Anche la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu presentò un emendamento contro ...

Disastro a, le tesimonianze degli abitanti di Casamicciola e Lacco Amenoferita e sconquassata, per la 4° volta in 16 anni, si sveglia con il rumore delle ruspe che ...dallache ha ..." Su quel condono Conte non ebbe nulla da eccepire, ma oggi balbetta ". Dopo la tragicadi, la critica più dura all'ex premier è arrivata proprio da chi lo affiancava al governo. L'ex senatore pentastellato Gregorio De Falco , oggi avvelenatissimo con i grillini, non ha ...Straziante il recupero del neonato di 21 giorni, la vittima più giovani della frana di Ischia: era in braccio alla madre, morta assieme al padre ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...