Frana a Ischia | 7 le vittime accertate | 3 sono bambini

Napoli, 27 novembre 2022 Nelle immagini le carcasse di automobili, motorini e pullman turistici trascinati via dalla furia delleche ha investito il comune di Casamicciola, aCi era già passato nel 2017, quando riuscì a sopravvivere al terremoto , gli è ricapitato due giorni fa con la. La storia di Gennaro Onorato , ingegnere 38enne e professore di ruolo all'Itcg Mattei di Casamicciola , ha davvero dell'incredibile: 'Sono vivo per miracolo ancora una volta, qualcuno ...E' drammatico il bilancio dopo la frana di Ischia: sette i cadaveri recuperati, si cercano ancora 5 dispersi Si scava ancora tra fango e detriti a Casamicciola. Con il cuore pieno di dolore, per quell ...MeteoWeb “Nessun condono, era solo una procedura di semplificazione“. Il leader del M5s Giuseppe Conte si difende così dalle polemiche sollevate dopo la frana a Casamicciola: in tanti nel mondo… Leggi ...