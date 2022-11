Fiorello | «Chi va su Rai2 muore! Al mattino è all’1% | se faccio il 2% è il 100% di crescita!»

(Di lunedì 28 novembre 2022)La conferenza stampa di presentazione di Viva Rai 2 è stato un one man show, conimpegnato a presentare la suo nuova creatura televisiva sotto gli occhi estasiati dell’amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore intrattenimento prime time Stefano Coletta. Quest’ultimo ha speso per lui solo parole d’elogio, paragonandolo al fanciullino di Pascoli – al che il diretto interessato gli ha tolto il microfono – e affermando che“rappresenta il servizio pubblico” e che con lui la Rai acquisisce per una lunga serialità “il numero uno dell’intrattenimento italiano“. Dal prossimo 5 dicembre alle 7.15racconterà su Rai 2 ai telespettatori le notizie del giorno a modo suo e inizierà quest’avventura insieme al suo amico di sempre, Amadeus, che sarà ospite della prima puntata. Accanto ...

Dicono cheva su Rai2 muore, ma a me piace moltissimo. È una rete con una storia meravigliosa, la rete di Arbore, dell'innovazione'. Accanto a, nel ruolo di spalla, si conferma il ..."A Raidue sono tutti belli, guardate Cattelan, De Martino, la D'Amico, Milo Infante. Così mi sono aggiunto pure io... Peccato cheva su quel canale muore subito". Scherza come un mattoin una conferenza stampa che si trasforma in un varietà, con tanto di giro in moto "live" per le strade di Roma, per presentare ...Fiorello in onda la mattina, la notte e volendo – a sua discrezione – pure il pomeriggio. Su Rai2 per il caffè e su Rai1 in replica dopo Bruno Vespa, su RaiPlay e su RaiPlay ...