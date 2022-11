Contributi a ristoranti | bar | piscine | catering e organizzazione di eventi A chi spetta e come richiederlo

... nonchédi medici e scienziati che descrivono gli stupefacenti dal punto di vista ... Gli alcool test fuori dai, fatti su chi stava per mettersi alla guida, hanno evidenziato invece ...... alle 23.00, l'apertura al pubblico con il dj set; alle 23.30, il via al party a km […] Navigazione articoli, bar, piscine, catering: domande fino al 6 dicembre ...Ecco come accedere agli aiuti per le attività con calo di fatturato a causa del Covid. Domande entro il 6 dicembre. Confcommercio: "Intervento insufficiente" ...Tornano le attesissime sfide cult tra ristoranti decise da Chef Borghese che in questa nuova stagione girerà come di consueto l'Italia ma si spingerà anche oltre i nostri confini nazionali. Tappe a Fu ...