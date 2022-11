Avvisate gli sciacalli del clima | frane a Ischia pure col Re

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Premessa a scanso di equivoci, contro gli ayatollah verdi subito pronti a tacciare di “negazionismo” coloro che si discostano dalla narrazione mainstream: chi pone dubbi sulla totale responsabilità dell’uomo non significa che stia dubitando dell’esistenza di un cambiamentotico. Questa deve essere la chiara posizione su cui bisogna muoversi, per sviluppare qualsiasi ragionamento senza pretese di infallibilità green. Una posizione, inoltre, che rimane suffragata anche dalla costante variabilità degli orientamenti della comunità scientifica internazionale, la quale solo trent’anni fa aveva predetto l’inizio di una nuova era glaciale. Detto, fatto. Stiamo vivendo un costante aumento delle temperature, non iniziato l’altro ieri a causa dell’attività umana (come vorrebbe propinarci qualche nuova Greta), ma ben ventimila anni fa, quando della produzione industriale non ...