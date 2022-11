A Casamicciola si continua a scavare Il prefetto | 8 morti | 4 dispersi e 240 sfollati

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - Confischerei quello che è abusivo per valutare quello che è pericoloso". Gilberto Pichetto Fratin parla della tragedia della frana di, a Ischia, in cui sono morte otto persone. "Secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare", si spinge a dire il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sollevando un polverone, con i sindaci e l'Anci che protestano, e una forza di maggioranza, come la Lega, che si schiera al loro fianco. "C'è qualcuno che vorrebbe arrestare i sindaci, mentre io li vorrei proteggere e liberare dalla burocrazia", scandisce, tranchant, Matteo Salvini, allundendo alla frase del collega di governo. L'intervista radiofonica del ministro forzista è ripresa dalle agenzie di prima mattina. E i primi a protestare sono i Verdi. "Questo governo e il ministro Pichetto Fratin in particolare ...

