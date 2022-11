Volley | Superlega 2022 2023 | tutto facile per Monza | vince anche Taranto

(Di domenica 27 novembre 2022)per, che nella nona giornata delladimaschile ha sconfitto Padova in tre set (16-25 23-25 21-25). Tre punti fondamentali per i lombardi che allungano proprio sui veneti salendo a quota 12 punti in classifica. Primo set dominato dadal 9-9 in poi; più combattuti gli altri due parziali, con il secondo set decido da due punti finali degli ospiti che sono riusciti a rimanere avanti dal 12-12 del terzo set fino alla fine del match. CALENDARIO 9^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE A ...

...30 Reggio Emilia - Scaligera Verona 65 - 70 BASKET - SERIE A2 20:30 Urania - Cremona 59 - 88- SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Casalmaggiore - Macerata 3 - 118:00 Monza - Latina 3 ......consecutiva inper la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils, dopo un match molto combattuto e con una grande rimonta nel quarto parziale, domano in quattro set un'ottima Tope ...Tutto facile per Monza, che nella nona giornata della Superlega 2022/2023 di volley maschile ha sconfitto Padova in tre set ...PIACENZA Il grande cuore della Cucine Lube Civitanova che rimonta da 8-12 al tie break, dopo una partita in sofferenza, per le battute dei padroni di casa e di conseguenza ...