Ultime Notizie Roma del 27-11-2022 ore 18 | 10

(Di domenica 27 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno l’apertura torniamo sulla frana di Io sono due Al momento le vitine Pino recuperati a Casamicciola dopo il corpo di Eleonora sirabella altri 31 anni ritrovato nella giornata di ieri tutto un metro e mezzo di fango oggi è stato recuperato il corpo di una bimba di 56 anni la piccola indossava un pigiamino Rosa il suo corpo è stato trovato in una camera da letto sotto il materasso il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro per la protezione civile ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo protezione civile che ha disposto un primo stanziamento di €2000000 ad annunciarlo il ministro per il sud e Nello Musumeci che ha la delega la protezione al termine del Consiglio dei Ministri su ischia al primo stanziamento di €2000 il ministro Musumeci ...