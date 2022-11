Super-g di Lake Louise 2022 | startlist 27 novembre

(Di domenica 27 novembre 2022) Primo appuntamento stagionale di specialità il-g diinizierà alle ore 20.30 italiane (le 12.30 locali). Ecco la start list e cosa dobbiamo aspettarci Domenica 27-g diSeconda gara del week-end maschile dedicato alla velocità in Canada, con l’altro-g previsto sulla “Men’s Olympic”, sostituito ieri dalla discesa, che dovrà essere recuperato più avanti nel calendario. Primo SG della Coppa del Mondo/23 alle ore 20.30 italiane. La gara si aprirà col francese Giezendanner, Dominik Paris avrà il numero 2. Alexis Pinturault scenderà col 4 e Mauro Caviezel con il numero 8, Matthias Mayer col 9 e precederà il connazionale Haaser e appunto ...

PROGRAMMA- GLOUISE 2022 DOMENICA 27 NOVEMBRE ore 20.30 SuperG maschileLouise... Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 23:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23G maschile differita daLouise [Canada] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 00:30 Sci ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta tv e streaming, il super G Lake Louise. E' la terza gara della CdM maschile 2022-2023 ...Il campione del mondo in carica di specialità si assicura la prima libera dell'anno: Dominik cade sul più bello, Innerhofer 17°.