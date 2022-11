Quota 103 tra uomini e donne | per alcuni salvezza per altri stangata amara | cambia tutto | gioia e rabbia

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 27 novembre 2022) Ormai è chiaro che le pensioni del 2023 ruoteranno attorno a103 ma come vedremo per glie per lenon è la stessa cosa. Il fatto che103 è una bella batosta per lema attenzione però perché la riforma delle pensioni è piuttosto complessa e nel complesso proprio ci guadagnano le. Cerchiamo di capire come mai103 è così diversa trae chi alla fine ci guadagna veramente. Pensioni103 (Fonte: ilovetrading.it)102 è ormai finita o meglio finirà con la fine di quest’anno. Infatti102 era una misura pensionistica ponte decisa dal governo Draghi per il solo anno 2022. Quindi finito quest’anno anche ...