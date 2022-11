Milan | Dida | “Parata con l’Ajax? Mi sono strappato un muscolo della schiena”

L'analisi di, ex portiere brasiliano del, sulla lotta scudetto in Serie A tra i rossoneri e le avversarie, ex portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it alla Milano Games Week. ...Commenta per primo Giù le mani da Ciprian Tatarusanu, parola di Nelson. L'ex portiere e preparatore delè stato protagonista allaGames Week, dove il club rossonero ha presentato in un evento con Konami il proprio team esport, con il quale competerà ...Intervistato sui canali ufficiali del Milan durante la Milano Games Week, Nelson Dida ha parlato del suo passato in rossonero, ma anche di quello recente: Sul miglior attaccante ...Nelson Dida ha speso parole di elogio nei confronti di Maignan e ha anche risposto ai commenti negativi che sono piovuti su Tatarusanu.