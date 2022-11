Maratona Firenze 2022 | risultati e classifiche | doppietta Etiopia con Debele e Tesema | Jbari settimo

(Di domenica 27 novembre 2022) Ie ledelladidi, importante appuntamento di running che ha visto gli atleti sfidarsi, domenica 27 novembre, nella suggestiva cornice del capoluogo toscano. La gara maschile ha visto il trionfo dell’etiope Kebebe Fikadu, che ha vinto il testa a testa nel finale con Samuel Lomoi. L’atleta etiope riesce ad avere la meglio sul keniano con uno sprint negli ultimi due chilometri: i due, infatti, erano assolutamente appaiati al 40° km, mariesce a chiudere anche con un discreto margine di vantaggio.posto per l’azzurro Khalid, che termina a 13? dalla vetta, in 2:21.32, chiudendo in solitaria visto l’ampio distacco sia sullo statunitense Bijan, che lo ha preceduto, sia ...

Al termine delle sei ore di gara sono arrivati al traguardo entro il tempo limite delle sei ore 6283 atleti , il che fa di, per la prima volta nella storia, laitaliana con il più ...... il via dato poco dopo la partenza della, è tornata anche la Ginky Family Run, la corsa per bambini e famiglie, organizzata sotto la regia dell'AtleticaMarathon. Sono stati circa ...Giornata splendida sotto tutti i punti di vista la Firenze Marathon numero 38: climaticamente, come atmosfera di festa e dal punto di vista tecnico con il secondo tempo di sempre a Firenze realizzato ...Sono 6283 gli atleti che hanno tagliato il traguardo. Vittoria etiope sia tra le donne che tra gli uomini Al termine delle sei ore di gara, entro il tempo limite, sono arrivati al traguardo 6283 atlet ...