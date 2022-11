Il Napoli a Gennaio non cambia nulla

Leggi su dailynews24

(Di domenica 27 novembre 2022) Cristiano Giuntoli nelle scorse settimane aveva affermato che non ilnon avrebbe fatto colpi in entrata nella sessione di mercato di. L’unico dubbio restava sulla permanenza di qualche giocatore come Gaetano e Demme. Luciano Spalletti è intervenuto in questi giorni proprio per puntualizzare le mosse che la società partenopea attuerà per il prossimo L'articolo