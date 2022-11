Il mondo è indecifrabile? Citofoniamo a Hegel

Leggi su panorama

(Di domenica 27 novembre 2022) Guerra in Ucraina, crisi climatica, dominio social. Un brillante saggio «scarta» e chiede lumi a pensatori come Kant, Nietzsche o Popper. Ma non solo a loro. Anche Fantozzi può fornire utili spunti sul lavoro di oggi... C’è chi citofona al quarto piano con la pizza, chi allo zio sacerdote in cerca di conforto, chi a Samantha (anche ore pasti). Paolo Pagani ha citofonato a Georg Wilhelm Friedrichperché è convinto che in un periodo di imponenti interrogativi politici, sociali, culturali, «solo i grandi filosofi del passato possano ancora fornirci le chiavi per aprire e decrittare il presente». Le domande sono enormi. La guerra in Ucraina durerà per sempre? Dopo l’inverno pandemico possiamo fidarci ciecamente della Scienza? Con la crisi irreversibile del posto fisso si può pensare a una società divanata senza la centralità del lavoro? La Natura è buona e noi siamo ...