Gf Vip 7 | Matteo Diamante scrive a Nikita Pelizon | “È vero | mi è capitato di essere geloso e ti ho fatto scenate ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 27 novembre 2022)Pelizion sono stati insieme per diverso tempo. In coppia hanno anche partecipato a Ex on the Beach, il reality show andato in onda su Sky. La rottura non è avvenuta nel migliore dei modi e fin dall’ingresso della modella triestina nella Casa del Gf Vip, l’ex volto di Uomini e Donne ha esternato alcune sue opinioni sulla Vippona, lanciandole anche qualche frecciatina. Di recenteha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più, lasciandosi andare ad alcune sorprendenti dichiarazioni. Come riportato dai colleghi di Gossipetv.com, l’influencer ha ammesso di aver avuto dei problemi finanziari: Ti ho trattato come una principessa, ti ho dato tutto quello che avevo e per due anni è stato tutto perfetto. Poi ho avuto problemi finanziari molto gravi, ho subito un ...