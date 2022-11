Garlasco amara per la Tmb Monselice

Leggi su seriea24

(Di domenica 27 novembre 2022) MOYASHI: Bellucci 4, Giannotti 24, Puliti 22, Baciocco 14, Peric 4, Romagnoli, Calitri (L), Agostini 2, Giampietri 7, Accorsi, ne Caianiello, Minelli. All: Bertini TMB: Perciante 2, Drago 22, Borgato 18, Vianello 8, Kobzev 5, De Santi 6, Dainese (L), Monetti 6, Bacchin 1, Vattovaz 1, ne Rizzato, Beccaro, De Grandis, Dietre. All: Cicorella Parziali: 33-31 (37’) 23-25 (31’) 25-19 (27’) 25-17 (27’) Arbitri: Pasin Marco di Torino e Santoro Angelo di Varese Trasferta da zero punti per la Tmba Pavia che non da continuità alla buona prova di sette giorni fa contro Mirandola. Un 3-1 per i lombardi che hanno approfittato dell’assenza dell’ultimo secondo di Luca Beccaro ma anche dei tanti errori delche chiude la serata con 30 errori punti, troppi per pensare ad una serata positiva o ...