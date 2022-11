Calciomercato.com

Resta ancora il buon ragazzo di provincia, residente a Custoza , poco distantecasa del ... Sono stato il primo a portare gli atleti tricolori nella, la Major league soccer, massimo campionato ...Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista a ' La Gazzetta dello Sport '. L'attaccante ex Juventus , oggi al Toronto , ha toccato vari temi,sua scelta di andare a giocare inal mancato Mondiale dell'Italia e non solo. INTERVISTA BERNARDESCHI: 'MONDIALE DOVEVAMO ANDARCI DI DIRITTO' Sul trasferimento a Toronto: 'Non mi sono mai ... Dalla MLS: diversi club su Messi | Mercato | Calciomercato.com Federico Bernardeschi ha lasciato l'Italia ormai più di qualche mese fa per sposare il progetto Toronto insieme a Insigne e un ...E adesso cosa farà Cristiano Ronaldo Dopo la rescissione con il Manchester United, il campione portoghese a gennaio cambierà casacca. Prima però c'è il Portogallo ...