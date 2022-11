Ultime Notizie Roma del 26-11-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli schiaffi pagamenti Per maltempo a Casamicciola la frana è partita dalla parte alta di via celario ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice 3D perse la madre il figlio neonato poi ragazzi un’altra famiglia con due figli salvate 2 persone che si trovavano in un auto finita in mare Il commissario straordinario i sindaci degli altri 5 comuni dell’isola al emanato un’ordinanza in cui chiedono ai cittadini di rimanere a casa il tempo rallenta i soccorsi al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso l’ASL di Napoli 2 a immediatamente attivato l’elisoccorso il sindaco di Lacco Ameno ha già messo a disposizione il Palazzetto dello Sport adiacente ...