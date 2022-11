Ultime Notizie – Frana a Ischia | la cascata di fango a Casamicciola – Video

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Unadiinveste, località di, dopo il violento nubifragio delleore sull’isola. Sul posto i vigili del fuoco alla ricerca dei dispersi dopo che unasi è abbattuta su alcune abitazioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Istigazione al suicidio di una ragazzina di 14 anni , denunciato uno youtuber italiano. La Polizia di Stato ha denunciato un creatore di contenuti vicentino, oscurandone il canale e i video: l'accusa ...E su questo fronte pare ci siano delleche potrebbero non fare piacere ad alcune categorie ... Per quanto riguarda le pensioni minime si sarebbe stabilito un aumento di queste, il cui ...L'imprenditore sudafricano apre all'ipotesi di crearsi un proprio smartphone, e una sua piattaforma, qualora Apple e Google dovessero estromettere Twitter dai rispettivi app store.RIETI - Seconda gara casalinga consecutiva per il Real Sebastiani Rieti, che questa sera alle 21 ospita al PalaSojourner la neopromossa Matelica, fanalino di coda del girone C di Serie B. Dopo ...