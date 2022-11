Scampia | prima lo picchiano e poi tentano estorsione | arrestati due 22enni

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 26 novembre 2022) Una violenta aggressione si è consumata in strada a, in via Miano, nel pomeriggio di ieri venerdì 25 novembre.tentatadueUna volante della Polizia che si trovava in zona per un servizio di controllo, hanno notato due persone che aggredivano un uomo e sono immediatamente intervenuti per fermarli. Gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.