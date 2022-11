Pioppo Futsal ancora imbattuto | sovrasta il Ve Co Calcio a 5 per 9-3

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 26 novembre 2022) Grande vittoria per ilche si impone per 9-3 contro la Ve.Co.a 5 dimostrando nuovamente il percorso di crescita. Nonostante non ci fossero punti in palio, gli uomini di Mosca riescono a vincere facilmente, facendo divertire il pubblico presente. In rete Ugo Ventimiglia con ben 4 gol, Ventimiglia Luigi, Ferraro e Franco siglano una doppietta. Partita ricca di fair play, nonostante un cartellino rosso per un giocatore della Ve.Co.a 5 che stende un gialloverde con una scivolata evitabile. Grande entusiasmo sugli spalti, tante famiglie e un folto gruppo ultras al seguito della squadra a dimostrazione del sodalizio tra società e tifosi. L'articolo Filodiretto Monreale.