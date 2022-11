Perché il Pd può rilanciarsi partendo dalla politica estera Parla Quartapelle

Leggi su formiche

(Di sabato 26 novembre 2022) E se il rilancio del Partito democratico dipendesse, prima di ogni altra cosa,? Un documento, elaborato da oltre venti esperti e promosso proprioresponsabile esteri del Pd, Lia, traccia una nuova rotta. Una chiave di lettura che allarga l’orizzonte rispetto ai ragionamenti interni e che lambisce alcuni punti cruciali.globalizzazione alla cooperazione internazionale, passando per il multilateralismo. Il documento viene riassunto come “una bussola che definisca quale assetto internazionale vogliamo impegnarci a costruire, e quale ruolo vogliamo che l’Italia svolga in esso”., questo documento verrà discusso nella fase congressuale. Come nasce? Si tratta di un lavoro che dura da mesi, svolto da 24 esperti di ...