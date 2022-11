Lorenzo Sonego batte Shapovalov in Coppa Davis | “Ispirato da Braveheart | una battaglia da guerriero”

(Di sabato 26 novembre 2022)ha firmato una spettacolare magia sul cemento indoor di Malaga, riducendo nell’impresa di sconfiggere il quotato Denise regalando all’Italia il primo punto nella semifinale di. Il tennista piemontese è stato magistrale, sovvertendo il pronostico della vigilia dopo oltre tre ore di autenticain un match decisamente equilibrato e incerto. L’azzurro si è imposto al tie-break nel primo set, nella seconda frazione ha sciupato una ghiotta occasione nel tie-break per ipotecare il successo e così è stato trascinato alla terza partita, dove ha piazzato il break risolutore nel decimo gioco grazie a tre doppi falli del rivale.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Oggi mi sono ...

... nel primo match di singolare, disputatosi sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna,ha sconfitto in tre set Denis Shapovalov dopo una battaglia di ...Ad aprire le danze sarà il torinesecontro Denis Shapovalov , poi toccherà aMusetti contro Felix Auger - Aliassime e in caso di parità dopo i primi due match sarà la volta ...Dopo la grande impresa nei quarti di finale, il granatissimo Lorenzo Sonego regala un altro punto insperato all'Italia nella semifinale contro il Canada, superando contro ogni pronostico ...Lorenzo Sonego compie un'altra impresa, dopo una battaglia di 3h e 15' terminata con il punteggio di 7-6(4) 6-7(5) 6-4 su Shapovalov.