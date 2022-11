LIVE Francia-Danimarca 1-1 | Christensen risponde subito a Mbappé! Lloris salva tutto

DOHA (QATAR) - Dopo la larga vittoria all'esordio sull'Australia (4 - 1) lapuò blindare la qualificazione agli ottavi dei Mondiali contro la Danimarca nella seconda giornata del gruppo D. Sfida nella sfida per i tre milanisti Giroud, Theo Hernandez e Kjaer, sarà ...Allo Stadium 974 il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Francia-Danimarca 0-0, la cronaca del primo tempo: i Campioni del Mondo in carica fanno la partita, ma la Danimarca regge l'urto. Sfida equlibrata che a visto i Les Blues maggiormente pericolosi contr ...Una vittoria separa i campioni del mondo dalla qualificazione agli ottavi. Allo Stadium 974 c'è però l'ostacolo Danimarca, reduce da due vittorie nelle ultime partite in Nations League contro i transa ...