Il caso Rossignoli e l’equivoco sul merito

(Di sabato 26 novembre 2022) Nelle ultime settimane la parola che più è rimbalzata dai social ai giornali passando per gli striscioni degli studenti in protesta è “”. Termine che è stato anche inserito nella denominazione ufficiale del nuovo Ministero dell’Istruzione e che si lega, propriamente o impropriamente, alla storia della laureanda in Medicina dai tempi record Carlotta. Questa parola in genere assume un’accezione del tutto positiva: basti pensare allacrazia. Delsi parla anche nell’articolo 34 della Costituzione dove al comma 3 si ribadisce che «i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». E allora perché tanta polemica? A darci una possibile risposta sono stati gli studenti scesi in piazza contro il governo lo scorso 18 novembre. In molti ...